Число погибших после взрыва в Салавате выросло до трех

Стало известно о смерти еще одного пострадавшего при взрыве на парафиновом заводе в Салавате. Как сообщает МЧС, третьим умершим стал 44-летний мужчина, который получил тяжелые ожоги. Он скончался в больнице Уфы, куда его перевезли для лечения.
Напомним, трагедия унесла три жизни. Под завалами в день взрыва был найден 46-летний мужчина, на вторые сутки в больнице погиб 51-летний работник.
Сейчас врачи борются за жизнь единственного выжившего — 48-летнего жителя Башкирии. Его состояние остается тяжелым.
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