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Число погибших после взрыва в Салавате выросло до трех

Пострадавший во время взрыва в Салавате 44-летний мужчина умер в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о смерти еще одного пострадавшего при взрыве на парафиновом заводе в Салавате. Как сообщает МЧС, третьим умершим стал 44-летний мужчина, который получил тяжелые ожоги. Он скончался в больнице Уфы, куда его перевезли для лечения.

Напомним, трагедия унесла три жизни. Под завалами в день взрыва был найден 46-летний мужчина, на вторые сутки в больнице погиб 51-летний работник.

Сейчас врачи борются за жизнь единственного выжившего — 48-летнего жителя Башкирии. Его состояние остается тяжелым.

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