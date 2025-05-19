Число погибших после взрыва в Салавате выросло до трех

Стало известно о смерти еще одного пострадавшего при взрыве на парафиновом заводе в Салавате. Как сообщает МЧС, третьим умершим стал 44-летний мужчина, который получил тяжелые ожоги. Он скончался в больнице Уфы, куда его перевезли для лечения.