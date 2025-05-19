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В Казачинско-Ленском районе экс-заммэра ответит за хищение денег

Чиновник незаконно подписал акты приемки работ по капремонту школьного стадиона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе 53-летний экс-заммэра, обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона. Чиновник незаконно подписал акты приемки работ по капитальному ремонту стадиона средней школы в поселке Магистральный, хотя значительная часть работ, включая укладку бетонного основания для беговой дорожки и оборудование спортивных площадок, фактически не была выполнена.

— На основании фиктивной документации в пользу подрядной организации произведена оплата в полном объеме. В результате ущерб бюджету Иркутской области составил более 6 млн рублей, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Расследование по делу проводилось на основании материалов прокурорской проверки.

Отдельно отмечается, что летом 2024 года прокуратура добилась полного выполнения всех работ по капитальному ремонту школьного стадиона в соответствии с условиями контракта. Теперь дело направлено в Казачинско-Ленский районный суд для рассмотрения по существу.