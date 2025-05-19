В Казачинско-Ленском районе экс-заммэра ответит за хищение денег

В Казачинско-Ленском районе 53-летний экс-заммэра, обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона. Чиновник незаконно подписал акты приемки работ по капитальному ремонту стадиона средней школы в поселке Магистральный, хотя значительная часть работ, включая укладку бетонного основания для беговой дорожки и оборудование спортивных площадок, фактически не была выполнена.