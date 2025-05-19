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На М-4 в Ростовской области перевернулся грузовик с фруктами

Внушительный затор собрался после ДТП с грузовиком на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

19 мая на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области перевернулся грузовик с фруктами. После этого в районе ДТП собралась внушительная пробка, она сохраняется и после полудня.

Судя по интернет-картам, затор собрался недалеко от хутора Аюта, в сторону Москвы. К этому моменту пробка растянулась уже на почти на 8,2 км, ранее движение было осложнено на участке в 3 км.

В Госавтоинспекции подтвердили аварию, но уточнили, что пострадавших не было. Транспорт при этом получил механические повреждения. Водителям легковушек советуют использовать объездные пути через Новочеркасск и Каменоломни. Следует учитывать ситуацию и заранее планировать маршрут своей поездки.

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