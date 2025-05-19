Замглавы Крымского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирами

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя главы Крымского района. Его подозревают в мошенничестве с квартирами (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Прокуратура установила, что администрация Крымского района заключила договор на достройку многоквартирного жилого дома в Крымске с индивидуальным предпринимателем. Было проведено собрание с участием членов жилищно-строительного кооператива, которые должны были получить квартиры в достраиваемом доме. В списке значились поименно 34 человек.
Однако выяснилось, что один из участников ЖСК скончался, но из списков на получение квартиры его не исключили. В результате его место занял родственник знакомого, определили в надзорном ведомстве. «После оформления права собственности на квартиру недвижимое имущество по договору купли-продажи перешло матери должностного лица администрации муниципального образования Крымский район», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Результаты расследования уголовного дела находятся на контроле межрайонной прокуратуры.