Замглавы Крымского района стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с квартирами

Однако выяснилось, что один из участников ЖСК скончался, но из списков на получение квартиры его не исключили. В результате его место занял родственник знакомого, определили в надзорном ведомстве. «После оформления права собственности на квартиру недвижимое имущество по договору купли-продажи перешло матери должностного лица администрации муниципального образования Крымский район», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.