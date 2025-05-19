В Сочи оглашен приговор хозяину собак, изувечивших мальчика

В Сочи оглашен приговор хозяину собак, изувечивших 9-летнего мальчика, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Трагедия произошла 26 февраля. Две собаки сорвались с привязи, покинули территорию участка и напали на ребенка, причинив ему тяжелейшие травмы лица. Хаски находились в СТ «Авиатор», владелец оставил их на длительное время без еды и воды, никого не попросил присмотреть за животными.
Подсудимый полностью признал вину. На заседании он объяснил, что из-за плохой погоды не смог вовремя добраться до участка, чтобы покормить собак. Еще он отметил, что до этого случая хаски не проявляли агрессии по отношению к людям.
В итоге суд назначил фигуранту 1,5 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.