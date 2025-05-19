В Омской области сразу двум семьям выплатят компенсации за укусы собак

В обоих случаях собаки были бездомные. Контроль за безнадзорными животными осуществляют органы местного самоуправления, в данном случае — администрация Колосовского муниципального района. В суде установили: отлов бесхозяйных собак не был вовремя произведен, в результате чего и могло произойти ЧП.