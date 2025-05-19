В Омской области сразу двум семьям выплатят компенсации за укусы собак

В Колосовском районном суде Омской области рассматривалось два гражданских иска, обратилась в суд районная прокуратура с требованием взыскать с местной администрации в пользу пострадавших детей по 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Напомним, первое ЧП произошло 22 января в селе Колосовка. Тогда безнадзорная собака укусила 11-летнего школьника в ногу. А 5 февраля случай повторился — при аналогичных обстоятельствах пострадал уже 8-летний ребенок.
В обоих случаях собаки были бездомные. Контроль за безнадзорными животными осуществляют органы местного самоуправления, в данном случае — администрация Колосовского муниципального района. В суде установили: отлов бесхозяйных собак не был вовремя произведен, в результате чего и могло произойти ЧП.
Требования прокурора были удовлетворены, из бюджета района в пользу каждого несовершеннолетнего была взыскана компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что стая их четырех собак напала на омича в парке 30-летия ВЛКСМ.