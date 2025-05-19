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Клиенты маркетплейса не пострадают из-за трагедии на трассе в Калмыкии

В попавшем в ДТП грузовом автомобиле не было активных заказов — он перевозил возвратные товары, поэтому на сроки доставки это не повлияет.

Пока следователи выясняют причину трагического ДТП с маршруткой из Волгограда на трассе в Калмыкии, пресс-служба Wildberries и Russ поспешила заявить: их клиенты не испытают никаких неудобств в связи с аварией, одним из невольных участников которой стал грузовик объединенной компании.

«В грузовом автомобиле не было активных заказов — он перевозил возвратные товары, поэтому на сроки доставки это не повлияет», — уточняется в официальном сообщении.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что авария случилась минувшей ночью на федеральной трассе «Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань» неподалеку от поселка Цаган-Аман. Водитель маршрутки, следующей из Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Семь человек погибли. Водитель фуры не пострадал. Подробности и видео по ссылке.