Клиенты маркетплейса не пострадают из-за трагедии на трассе в Калмыкии

Пока следователи выясняют причину трагического ДТП с маршруткой из Волгограда на трассе в Калмыкии, пресс-служба Wildberries и Russ поспешила заявить: их клиенты не испытают никаких неудобств в связи с аварией, одним из невольных участников которой стал грузовик объединенной компании.
«В грузовом автомобиле не было активных заказов — он перевозил возвратные товары, поэтому на сроки доставки это не повлияет», — уточняется в официальном сообщении.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что авария случилась минувшей ночью на федеральной трассе «Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань» неподалеку от поселка Цаган-Аман. Водитель маршрутки, следующей из Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Семь человек погибли. Водитель фуры не пострадал. Подробности и видео по ссылке.