Клиенты маркетплейса не пострадают из-за трагедии на трассе в Калмыкии

Пока следователи выясняют причину трагического ДТП с маршруткой из Волгограда на трассе в Калмыкии, пресс-служба Wildberries и Russ поспешила заявить: их клиенты не испытают никаких неудобств в связи с аварией, одним из невольных участников которой стал грузовик объединенной компании.