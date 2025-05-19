Отец и сын погибли от отравления угарным газом в Волгограде

В Волгограде в одной из квартир на улице 7-й Гвардейской нашли тела мужчины и его 14-летнего сына. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следком возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данным следствия, отец и сын жили вдвоем. Вероятнее всего, причиной трагедии стала неисправность газовой колонки. В ходе осмотра места происшествия эксперты обнаружили поврежденную гофрированную трубу, через которую, предположительно, и произошла утечка угарного газа. Смертельная концентрация яда скопилась в помещении, не оставив шансов на спасение.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, которые должны ответить на ключевые вопросы. Результаты экспертиз помогут установить виновных в этой страшной трагедии и привлечь их к ответственности.