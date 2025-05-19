Отец и сын погибли от отравления угарным газом в Волгограде

В Волгограде в одной из квартир на улице 7-й Гвардейской нашли тела мужчины и его 14-летнего сына. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, следком возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».