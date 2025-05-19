По делу об убийстве семилетней девочки задержана жительница Бердянска

«В Запорожской области по подозрению в совершении убийства 7-летней девочки задержана 14-летняя жительница Бердянска следственными органами Следственного комитета России по Запорожской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 7-летней девочки (п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — следует из материала.
Уточняется, что 16 мая вечером она встретила ребенка на улице и предложила прогуляться в сторону лесополосы. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемая во время прогулки нанесла не менее трех ударов молотком в область головы. В результате девочка умерла на месте происшествия из-за открытой черепно-мозговой травмы.
Кроме того, злоумышленница в ходе допроса рассказала еще о нескольких жертвах. По уголовному делу назначили судебные экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают остальные эпизоды деятельности подозреваемой.
Ранее, 17 мая, у лесополосы в Бердянске Запорожской области обнаружили тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что 16 мая 2025 года ребенок вышел гулять во двор дома вместе с другими детьми.