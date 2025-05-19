По делу об убийстве семилетней девочки задержана жительница Бердянска

Уточняется, что 16 мая вечером она встретила ребенка на улице и предложила прогуляться в сторону лесополосы. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемая во время прогулки нанесла не менее трех ударов молотком в область головы. В результате девочка умерла на месте происшествия из-за открытой черепно-мозговой травмы.