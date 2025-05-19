Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске сбили выбежавшего на дорогу школьника

Ребенка сбили в красноярском микрорайоне Преображенский.

Источник: Комсомольская правда

Утром 19 мая в красноярском микрорайоне Преобораженский сбили выбежавшего из-за припаркованного автомобиля школьника. Авария около дома № 12 на улице Петра Подзолкова попала на камеры уличного наблюдения.

Судя по записи, водитель Mazda высадила своего ребенка на пешеходном переходе и поехала дальше. В этот момент на дорогу выскочил мальчик — он сразу же попал под колеса иномарки. После этого к малышу подошли очевидцы.

Как сообщили Госавтоинспекторы журналистам сайта Sibnovosti.ru, пострадавшему восемь лет. Его доставили в больницу для обследования.

Ранее мы писали, что за выходные в Красноярском крае сразу два мотоциклиста разбились насмерть.