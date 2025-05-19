В Красноярске сбили выбежавшего на дорогу школьника

Утром 19 мая в красноярском микрорайоне Преобораженский сбили выбежавшего из-за припаркованного автомобиля школьника. Авария около дома № 12 на улице Петра Подзолкова попала на камеры уличного наблюдения.
Судя по записи, водитель Mazda высадила своего ребенка на пешеходном переходе и поехала дальше. В этот момент на дорогу выскочил мальчик — он сразу же попал под колеса иномарки. После этого к малышу подошли очевидцы.
Как сообщили Госавтоинспекторы журналистам сайта Sibnovosti.ru, пострадавшему восемь лет. Его доставили в больницу для обследования.
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