Умер Юрий Григорович

Григоровичу было 98 лет.
Его главное место работы — Большой театр. Здесь он прославился собственными авторскими балетами, среди которых — «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева.
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Профессиональная карьера балетмейстера началась почти 80 лет назад. В 1946 году он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года.
В 1964—1995 годах Григорович был главным балетмейстером Большого театра, с 2008 года — его штатным хореографом. В 1980 году он выступил в качестве балетмейстера-постановщика церемоний открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве.
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