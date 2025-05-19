Умер Юрий Григорович

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. Профессиональная карьера балетмейстера началась почти 80 лет назад. В 1946 году он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года.