Электросамокатчик сбил ребенка на Шаумяна и едва не задел коляску

Все произошло 18 мая в 19:12 на проспекте Шаумяна, 50, стало известно «Фонтанке» 19 мая. Молодой человек на арендном электросамокате сбил 8-летнего ребенка. В результате тот получил ушиб головы в затылочной области и в области уха и ушиб бедра. Мальчика доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Подробности произошедшего рассказали «Фонтанке» одна из очевидцев и мама пострадавшего мальчика. Они шли по улице компанией из четверых взрослых и троих детей. По словам мамы, зная, что по этой улице часто гоняют на самокатах, они шли по краям тротуара, оставив место посередине. Она с мужем, 8-летним сыном и грудничком в коляске и еще одна женщина шли ближе к газону, остальные — возле дома. Дети тоже были с самокатами, но везли их в руках.
Неожиданно сзади начали сигналить элекросамокатчики. По словам мамы пострадавшего мальчика, все произошло так быстро, что они даже не успели среагировать. Один из самокатчиков на приличной скорости летел прямо на них. Видимо, заметив коляску, он испугался и попытался объехать по газону, но задел старшего мальчика, рассказала женщина. Ребенок упал и ударился головой. К счастью, упал на газон, а не на асфальт.
После этого на место вызвали экстренные службы, но самокатчик их на месте не дождался. Его удалось задержать примерно на час, рассказала мама пострадавшего, но поскольку удерживать силой они не имели права, незадолго до приезда сотрудников ГИБДД он ушел и скрылся в сторону метро.
По словам очевидицы ДТП, электросамокатчик на вид был явно нетрезв, а в какой-то момент звонил по номеру «112», утверждая, что его удерживают насильно за то, что сбил ребенка. Со слов мамы, он даже сам себе вызвал скорую.