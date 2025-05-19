Электросамокатчик сбил ребенка на Шаумяна и едва не задел коляску

Подробности произошедшего рассказали «Фонтанке» одна из очевидцев и мама пострадавшего мальчика. Они шли по улице компанией из четверых взрослых и троих детей. По словам мамы, зная, что по этой улице часто гоняют на самокатах, они шли по краям тротуара, оставив место посередине. Она с мужем, 8-летним сыном и грудничком в коляске и еще одна женщина шли ближе к газону, остальные — возле дома. Дети тоже были с самокатами, но везли их в руках.