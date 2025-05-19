Защита главы Минпромторга НСО Гончарова обжаловала его арест

Главу новосибирского Минпромторга Андрея Гончарова обвиняют в превышении полномочий. Его защита обжаловала арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката чиновника Оксану Боцан.
Напомним, в отношении министра возбудили уголовное дело по п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следствие отмечает, что он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту участникам СВО. Ущерб составил 95 млн рублей.
15 мая Гончарова отправили в СИЗО на 2 месяца. Его защита выступала за домашний арест. Также фигурантами дела оказались директор ООО «Росэкспресс» Дмитрий Смирнов и учредитель фирмы Дмитрий Каледа.