Нижегородские правоохранители перекрыли наркоканал

Установлено, что указанные вещества были доставлены на территорию Нижегородской области с территории иностранного государства под видом товаров народного потребления.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, из незаконного оборота изъято более 1,2 тонны прекурсоров наркотических средств и 25 кг сильнодействующих веществ, по предварительной оценке, на общую сумму свыше 7 млрд рублей.
Приволжской оперативной таможней Приволжского таможенного управления ФТС России по факту контрабанды возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных установление лиц, причастных к совершению противоправных.