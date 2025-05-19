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Нижегородские правоохранители перекрыли наркоканал

Нижний Новгород. 19 мая. НТА-Приволжье — УФСБ России по Нижегородской области во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и Приволжской оперативной таможней Приволжского таможенного управления ФТС России пресечён канал контрабанды прекурсоров наркотических средств и иных сильнодействующих веществ.

Установлено, что указанные вещества были доставлены на территорию Нижегородской области с территории иностранного государства под видом товаров народного потребления.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, из незаконного оборота изъято более 1,2 тонны прекурсоров наркотических средств и 25 кг сильнодействующих веществ, по предварительной оценке, на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Приволжской оперативной таможней Приволжского таможенного управления ФТС России по факту контрабанды возбуждены уголовные дела, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных установление лиц, причастных к совершению противоправных.