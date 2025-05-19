Нижегородские правоохранители перекрыли наркоканал

Нижний Новгород. 19 мая. НТА-Приволжье — УФСБ России по Нижегородской области во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России и Приволжской оперативной таможней Приволжского таможенного управления ФТС России пресечён канал контрабанды прекурсоров наркотических средств и иных сильнодействующих веществ.