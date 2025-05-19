В Самарской области после опрокидывания иномарки пострадали 5 человек

Вечером 17 мая в ДТП в Сергиевском районе губернии попала легковушка Toyota Corolla, сообщили представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники учреждения узнали о происшествии в 19:44. Машина опрокинулась на проезжей части Сергиевск — Кошки, у поворота на село Липовка. Пострадали пять человек. Их отвезли в больницу.
На месте аварии специалисты 109-й пожарно-спасательной части отключили систему электропитания авто. Также там работали правоохранители. А в Промышленном районе Самары женщина на кроссовере сбила самокатчика.
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