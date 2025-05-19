Во Владивостоке нашли тело женщины, пропавшей на сапе в море

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Найдено тело женщины, которая пропала в воскресенье во время морской прогулки на сапборде с мужчиной во Владивостоке, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Ранее поисковая организация «ПримПоиск» сообщила, что Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. Днем в понедельник «ПримПоиск» сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие.
«Очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, которое прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района. Поиски мужчины продолжаются», — сообщили в ГУМЧС.
Спасатели отмечают, что по свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.