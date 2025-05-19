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«Гранта» влетела в газовую опору в Самарской области ночью 18 мая

В аварии в Сергиевском районе губернии никто не пострадал. Информация о ночном инциденте появилась в воскресенье в 1:19.

В аварии в Сергиевском районе губернии никто не пострадал, объяснили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Информация о ночном инциденте появилась в воскресенье в 1:19. В поселке Сургут водитель «Гранты» врезался в газовую опору. Помощь медиков никому не потребовалась.

На месте ДТП работал дежурный караул 40-го пожарно-спасательного отряда. Они отключили систему электропитания отечественной легковушки. Там же были полицейские. Сейчас выясняют причины произошедшего.

В том же муниципалитете 17 мая опрокинулась Toyota Corolla. Пострадали пять человек. Их госпитализировали.

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