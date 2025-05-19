На территории омской МСЧ № 4 сгорела «Газель» с телом погибшего внутри

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сигнал о пожаре на улице Воровского поступил в 08:52. Огонь охватил площадь около 9 кв. м. На тушение были направлены две пожарные машины и восемь человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 09:14, сообщает «Омскрегион».