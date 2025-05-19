На территории омской МСЧ № 4 сгорела «Газель» с телом погибшего внутри

Утром 19 мая на территории медицинской части № 4 в Омске вспыхнул пожар — загорелась «Газель», предназначенная для транспортировки тел умерших. По данным сотрудников учреждения, в момент возгорания внутри находились два тела. Одно из них удалось вынести, второе сгорело вместе с транспортом.
Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, сигнал о пожаре на улице Воровского поступил в 08:52. Огонь охватил площадь около 9 кв. м. На тушение были направлены две пожарные машины и восемь человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 09:14, сообщает «Омскрегион».
В полиции уточнили, что сообщение о ЧП зарегистрировано, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.