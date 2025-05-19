Бешеная рысь напала на жителя Башкирии

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии РБ. Услышав крик супруга, его жена поспешила на помощь, и совместными усилиями они смогли остановить нападение и устранить угрозу. Пострадавший получил необходимую медпомощь. Специалисты минэкологии РБ совместно с ветеринарами осмотрели место инцидента и забрали труп рыси для исследований. Проведённые лабораторные анализы подтвердили наличие вируса бешенства у животного.