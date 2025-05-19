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Бешеная рысь напала на жителя Башкирии

На жителя деревни Урюш-Битуллино Караидельского района утром 11 мая напала рысь.

Источник: Башинформ

Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе минэкологии РБ. Услышав крик супруга, его жена поспешила на помощь, и совместными усилиями они смогли остановить нападение и устранить угрозу. Пострадавший получил необходимую медпомощь. Специалисты минэкологии РБ совместно с ветеринарами осмотрели место инцидента и забрали труп рыси для исследований. Проведённые лабораторные анализы подтвердили наличие вируса бешенства у животного.

Отмечается, что специалисты ветеринарной службы принимают необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции и ликвидации очага болезни.

В минэкологии Башкортостана напомнили жителям, что при обнаружении диких животных на улицах городов или поселков необходимо срочно уведомлять оперативно-диспетчерскую службу ведомства по телефонам горячей линии: +7 (347) 218−04−30 или звонить в единую службу спасения по номеру 112.