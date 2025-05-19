В Башкирии скончалась женщина, которую поджег муж

Напомним, смертельный пожар произошел вечером 16 мая. Его устроил пьяный 67-летний мужчина, который облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью за то, что она упрекнула его в пьянстве. Огонь от горящего человека по утвари и мебели быстро добрался до крыши. На дым и огонь подоспели соседи, которые пытались потушить тело кричащей от боли женщины.