В Башкирии скончалась женщина, которую поджег муж

В Башкирии скончалась женщина, которую муж поджег в Башкирии. 63-летняя жительница села Дуслык умерла в больнице.
Как сообщают в МЧС по РБ, женщина получила сильные ожоги, ее сердце перестало биться днем 19 мая.
Напомним, смертельный пожар произошел вечером 16 мая. Его устроил пьяный 67-летний мужчина, который облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью за то, что она упрекнула его в пьянстве. Огонь от горящего человека по утвари и мебели быстро добрался до крыши. На дым и огонь подоспели соседи, которые пытались потушить тело кричащей от боли женщины.
В этом пожаре также погибла 86-летняя парализованная теща поджигателя. Мужчина помещен в СИЗО. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».