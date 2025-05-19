Экс-руководителя ГУ МЧС по Самарской области О. Бойко будут судить 27 мая

Бывший глава регионального ведомства проходит по уголовному делу по факту получения взятки.
Руководил ГУ МЧС с 2014 года. Задержали в конце 2023-го. Тогда провели обыски на его рабочем месте и дома. По данным ТАСС, получил 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ по подготовке противопожарной безопасности.
Также по делу проходят Игорь Дахно, Дмитрий Зинин, Евгений Луговой, Алексей Мамыкин, Антон Палушкин, Елена Тютина и Наталья Фроловская. Сам Олег Бойко вину признал. Со следствием сотрудничает.
Заседание состоится 27 мая в Ленинском районном суде Самары, говорится на официальном сайте ведомства. До этого закончили расследование.
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