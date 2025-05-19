Зарубил, расчленил и разбросал по городу: как арендатор избавился от москвича

На северо-востоке Москвы нашли несколько сумок с человеческими останками. Части тела принадлежали юристу, которого убил и расчленил его арендатор. Подозреваемый оказался рецидивистом с психическими отклонениями. Как произошло убийство и что могло стать мотивом — в материале «Вечерней Москвы».
Как квартирант расчленил арендодателя.
Убийство произошло в четверг, 15 мая, в квартире на Дмитровском шоссе, где подозреваемый арендовал одну из комнат. Пока собственник был занят своими делами, квартирант подошел к нему и завел разговор, держа за спиной топор. Затем преступник набросился на потерпевшего и зарубил его до смерти.
— (Подозреваемый — прим. «ВМ») нанес ему не менее 15 ударов топором. При это он фиксировал свои действия на камеру мобильного телефона, — рассказали в пресс-службе московского Следственного комитета.
На следующий день подозреваемый купил болгарку и диски для резьбы по металлу, расчленил ими жертву, а части тела разложил по трем спортивным сумкам. После этого он прибрался в квартире, сел в такси и выбросил останки убитого в процессе поездки. При этом половой орган потерпевшего он якобы решил не выбрасывать, спрятав его в морозилке.
Одну из сумок с останками нашли случайные прохожие вечером 17 мая возле храма Покрова Пресвятой Богородицы на Заповедной улице. Вторую сумку обнаружили в ночь на 18 мая в кустах на улице Менжинского возле парка «Яуза», а третью — в парковой зоне в подмосковном Видном.
Что известно о жертве и подозреваемом.
По информации mk.ru, найденные в спортивных сумках останки принадлежали 48-летнему юристу Арсению П. Мужчина был родом из Казани, но на момент убийства уже много лет жил в Москве. Он был в разводе, две его дочери в возрасте шести и 17 лет жили с бывшей супругой.
Соседи рассказывали, что потерпевший часто выпивал в компании собутыльников и неоднократно устраивал пьяные драки. Квартирой мужчина владел не единолично — половина жилья принадлежала его дочери.
В убийстве Арсения П. подозревают его квартиранта, 35-летнего Кирилла В. Как сообщает Life.ru, фигурант родом из Ульяновска и имеет несколько судимостей. По разным данным, его ловили на хулиганстве, угрозах убийством, умышленном причинении вреда здоровью и наркотиках. Также за ним числились несколько невыплаченных административных штрафов.
Примерно 10 лет назад подозреваемый работал арматурщиком, а после переезда в Москву устроился мастером по кузовному ремонту в автосервис. Но в последнее время он не был нигде трудоустроен. В трехкомнатную квартиру к будущей жертве он заехал в феврале 2025 года.
Кроме того, подозреваемый состоял на учете в психиатрической клинике, пишет kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.
Что стало мотивом убийства.
Кирилла В. задержали в понедельник, 18 апреля, на Казанском вокзале, откуда он пытался сбежать в другой регион. В его отношении возбудили уголовное дело об убийстве.
На допросе подозреваемый признал вину. Мужчина рассказал, что якобы в последнее время он раздражался из-за высокомерия собственника и уже размышлял над убийством. Кирилл В. планировал убить арендодателя, завладеть частью его квартиры и продать.
— Ранее я часто думал о том, чтобы убить потерпевшего и продать его квартиру. Однако твердое намерение у меня сформировалось именно 13 мая 2025 года после моего увольнения, — цитируют подозреваемого в пресс-службе Следственного комитета.
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Убийце грозит пожизненный срок или психбольница.
В ближайшее время Кириллу В. изберут меру пресечения. Также ему предстоит пройти амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу.
Как рассказал «Вечерней Москве» бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
— Это явно преступление, совершенное из корыстных побуждений, а это либо от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Если в момент совершения преступления он был невменяемым, тогда уголовной ответственности он не понесет, его отправят лечиться. Если он страдает психическим заболеванием, но в момент совершения преступления он был вменяем и осознавал свои действия, то он на общих основаниях подлежит привлечению к уголовной ответственности, — пояснил юрист.
Вместе с Кириллом В. задержали таксиста, который возил его по городу. На допросе водитель признался, что у него возникли подозрения насчет пассажира, но тот их развеял. Адвокат Багатурия усомнился, что таксиста привлекут к уголовной ответственности как соучастника.
— Если таксист не был осведомлен о характере действий преступника, то он никакой ответственности не несет. Думаю, что так оно и было, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
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