Зарубил, расчленил и разбросал по городу: как арендатор избавился от москвича

— Это явно преступление, совершенное из корыстных побуждений, а это либо от восьми до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок. Если в момент совершения преступления он был невменяемым, тогда уголовной ответственности он не понесет, его отправят лечиться. Если он страдает психическим заболеванием, но в момент совершения преступления он был вменяем и осознавал свои действия, то он на общих основаниях подлежит привлечению к уголовной ответственности, — пояснил юрист.