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Пара пропала на сапборде в Амурском заливе — спасатели нашли тело женщины

18 мая во Владивостоке двое отдыхающих вышли на сапборде в акваторию Амурского залива и перестали выходить на связь. По данным МЧС, у пары не было спасжилетов. Спасательная операция объединила усилия МЧС, ГИМС, полиции и волонтёров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

18 мая днём во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие: мужчина и женщина вышли на сапборде в акваторию Амурского залива и вскоре потерялись. Стартом их маршрута стал район Второй Речки. Как стало известно позже, спасательных жилетов у пары не было.

МЧС Приморского края опубликовало видео проведения поисково-спасательной операции. В ней принимают участие спасатели МЧС, инспекторы ГИМС, морская спасательная служба, полиция и волонтёры. На данный момент обнаружен сапборд, предположительно принадлежавший пропавшим.

По данным SHOT, тело 35-летней Елены было найдено в акватории Тавричанского лимана. Опознание провёл её отец.

Поиски 46-летнего Виктора продолжаются. Спасатели прочёсывают как акваторию, так и прибрежные территории.