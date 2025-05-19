Пара пропала на сапборде в Амурском заливе — спасатели нашли тело женщины

18 мая днём во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие: мужчина и женщина вышли на сапборде в акваторию Амурского залива и вскоре потерялись. Стартом их маршрута стал район Второй Речки. Как стало известно позже, спасательных жилетов у пары не было.