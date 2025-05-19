В Самаре начался суд по делу о терроризме над 50-летним сектантом «царём» Зосима

В Самаре начался судебный процесс над лидером религиозной общины «Царская империя». Главу секты, бывшего заключённого Леонида В., называют самим себе присвоившим титул царя Зосимы.
Он вместе с помощниками обвиняется в создании террористической группировки.
Суд рассматривает уголовное дело в закрытом заседании военного суда. Основной эпизод обвинения касается пропаганды идей терроризма.
По мнению следователей, Леонид В. создал замкнутую религиозную организацию с жёсткими правилами подчинения лидеру. Люди вступали в его группу, подписывая специальную «царскую присягу» и продавая всё имущество.
Членам запрещалось иметь паспорта, общаться с окружающим обществом и покидать территорию поселений.
Его мечта состояла в формировании особого государства на территориях России, Украины и Белоруссии, где он сам стал бы одновременно царём, пророком и высшим священнослужителем. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Леонид В. имеет криминальное прошлое: он провёл больше 15 лет в тюрьмах, совершил ряд преступлений, включая вооружённое нападение на женщину.
Находясь в заключении, увлёкся псевдорелигиозными взглядами и вскоре объявил себя основателем собственной церкви.
Организации присущ культ личности вождя.
Территории общин защищены высокими заборами, камерами наблюдения и охраной. Жизнь членов отличается изоляцией от внешнего мира: дети не посещают школы, лишены контактов с посторонними людьми и живут без удостоверяющих личность документов.
Последователи занимают целые улицы в некоторых населённых пунктах, земля и недвижимость принадлежат ближайшему окружению руководителя.
Обнаружилось, что даже после задержания главного обвиняемого община продолжает существовать и активно привлекать новых сторонников. Количество приверженцев достигает 15 тысяч человек, организация представлена в ряде регионов России и стран СНГ.
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