В Башкирии скончалась подожженная собственным мужем женщина

Пострадавшая в пожаре в селе Дуслык 63-летняя женщина скончалась на больничной койке. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Напомним, огонь вспыхнул в жилом частном доме 16 мая. Пожар устроил 67-летний мужчина, который, будучи пьяным, облил бензином свою жену и тещу, а затем поджег их. В огне погибла парализованная 86-летняя пенсионерка, а 63-летнюю женщину доставили с сильными ожогами в больницу, однако спасти ее не удалось.
Поджигатель был задержан. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц.
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