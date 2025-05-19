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В Башкирии скончалась подожженная собственным мужем женщина

Женщина, которую житель Башкирии облил бензином и поджег из-за ссоры скончалась в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшая в пожаре в селе Дуслык 63-летняя женщина скончалась на больничной койке. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Напомним, огонь вспыхнул в жилом частном доме 16 мая. Пожар устроил 67-летний мужчина, который, будучи пьяным, облил бензином свою жену и тещу, а затем поджег их. В огне погибла парализованная 86-летняя пенсионерка, а 63-летнюю женщину доставили с сильными ожогами в больницу, однако спасти ее не удалось.

Поджигатель был задержан. Ему было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью двух и более лиц.

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