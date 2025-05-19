В Башкирии скончалась подожженная собственным мужем женщина

Напомним, огонь вспыхнул в жилом частном доме 16 мая. Пожар устроил 67-летний мужчина, который, будучи пьяным, облил бензином свою жену и тещу, а затем поджег их. В огне погибла парализованная 86-летняя пенсионерка, а 63-летнюю женщину доставили с сильными ожогами в больницу, однако спасти ее не удалось.