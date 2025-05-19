На 1 млн рублей обманули мошенники нижегородскую студентку

В марте текущего года ей поступил звонок от якобы оператора сотовой связи, он сообщил девушке о необходимости продления договора по обслуживанию сим-карты. После короткого разговора к схеме подключился псевдосотрудник поддержки «Госуслуг», убедивший потерпевшую во взломе ее личного кабинета. Далее ей позвонил лжеменеджер банка и сообщил об оформленном на имя студентки кредите.