Ветеран самарской прокуратуры Галина Романова погибла в ДТП

Галина Романова проходила службу в органах прокуратуры с 1987 по 2020 год в должностях стажера, помощника, старшего помощника прокурора Промышленного района Куйбышева. Вышла на пенсию с должности старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области в классном чине советника юстиции.