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Ветеран самарской прокуратуры Галина Романова погибла в ДТП

Коллектив прокуратуры Самарской области и Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выразил глубокое соболезнование родным и близким Галины Романовой, трагически скончавшейся в результате ДТП 17 мая 2025 на 70-м году жизни.

Источник: Коммерсантъ

Галина Романова проходила службу в органах прокуратуры с 1987 по 2020 год в должностях стажера, помощника, старшего помощника прокурора Промышленного района Куйбышева. Вышла на пенсию с должности старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадиях уголовного судопроизводства уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области в классном чине советника юстиции.

«В сердцах тех, кто знал Галину Николаевну, навсегда сохранится светлая память о ней», — говорится в опубликованном региональной прокуратурой некрологе.