84-летняя минчанка отдала «банку» 340 тысяч рублей, скопленных на квартиру внуку

84-летняя жительница Минска отдала мошенникам 340 тысяч белорусских рублей, которые она копила на квартиру для любимого внука. Как рассказали в Следственном комитете, 84-летняя пенсионерка знала о том, что мошенники, пользуясь разными схемами, выманивают у пожилых граждан их накопления, однако сама стала жертвой аферистов.
Как сообщили правоохранители, некоторое время назад 84-летней пенсионерке позвонили в одном из популярных мессенджеров. Звонивший представился сотрудником ЖЭС, сообщил женщине, что пришло время менять счетчики. сменить счетчики. Пенсионерка пояснила, что из-за возраста не имеет такой возможности, на что специалист попросил ее назвать свои персональные данные.
— В этот же момент разговор прервался и в диалог вступил якобы следователь, который сообщил, что минчанка передала конфиденциальную информацию мошенникам и сейчас они пытаются обнулить ее счета, — рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Пенсионерка, к слову, с банками не взаимодействовала, однако мошенник продолжал психологическое давление, и она слушала его дальнейшие указания. Затем был следующий звонок — от «представителя Нацбанка». Тот в процессе диалога выяснил точную сумму сбережений женщины: 340 тысяч белорусских рублей.
Их он попросил передать на проверку в финансовое учреждение, мотивируя это тем, что на деньги якобы наложен арест и для того, чтобы ими можно было воспользоваться, их следует легализовать.
В конечном счете, женщина в тот же день передала названную сумму своих накоплений, деньги забрали неизвестные, «которые работали “от имени” государственного банка».
Лишь через некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в милицию.
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
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