В Иркутске завели дело из-за нападения собак на подростка в СНТ «Энергетик-3»

В Иркутске в СМИ и пабликах появилась информация о неоднократном нападении бездомных собак в садоводстве «Энергетик-3». Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, правоохранители уже завели уголовное дело. В пабликах пишут, что животные напали на 16-летнюю девушку и ей потребовалась помощь медиков.