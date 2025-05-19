В Иркутске завели дело из-за нападения собак на подростка в СНТ «Энергетик-3»

В Иркутске в СМИ и пабликах появилась информация о неоднократном нападении бездомных собак в садоводстве «Энергетик-3». Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, правоохранители уже завели уголовное дело. В пабликах пишут, что животные напали на 16-летнюю девушку и ей потребовалась помощь медиков.
— По данному факту следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, — поделились следователи.
Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц администрации и сотрудников организаций, ответственных за отлов бездомных животных. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования, оставляя за собой право на дополнительные меры реагирования по мере выявления новых обстоятельств дела.