Таксисты во Франции устроили протестные акции

«В этот понедельник утром по всей стране проходят многочисленные “операции-улитки” (намеренно медленное движение по дороге — ред.). Водители такси бастуют и проводят демонстрации в знак протеста против новых правил медицинских перевозок», — передает радио.
Как сообщает СМИ, в парижском регионе несколько сотен такси намеренно замедлили движение транспорта на трассах A6, A13 и на национальной дороге RN 12. Отмечается, что кортеж таксистов из пригорода направляется к министерству транспорта в Париже.
Кроме того, таксисты проводят протестные акции у медицинских учреждений в городе Тур. В Нант из региона съехались более 200 таксистов, которые помешали движению по внешней кольцевой автодороге. Сложности в движении транспорта также наблюдаются в Страсбурге, движение сильно затруднено из-за протестов в южных городах Марсель и Тулон.
Схожие акции протеста, в которых участвуют в общей сложности сотни водителей такси, также проходят в Тулузе, Гренобле, Авиньоне, Перпиньяне, По, Кане, Дижоне. Таксисты намеренно затрудняют движение в департаментах Жиронда и Верхняя Сона, отмечает радиостанция.
Французские власти планируют сократить траты на медицинские перевозки. По оценке правительства, за последние годы значительно возросли выплаты таксистам, покрываемые медицинским страхованием перевозимых пациентов. Власти намерены утвердить для таксистов единый тариф медицинских перевозок по всей стране. Водители протестуют, поскольку эта мера, как они утверждают, приведет к снижению тарифов.