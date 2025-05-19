Таксисты во Франции устроили протестные акции

Кроме того, таксисты проводят протестные акции у медицинских учреждений в городе Тур. В Нант из региона съехались более 200 таксистов, которые помешали движению по внешней кольцевой автодороге. Сложности в движении транспорта также наблюдаются в Страсбурге, движение сильно затруднено из-за протестов в южных городах Марсель и Тулон.