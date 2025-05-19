Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Толчеевой

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа продлил срок домашнего ареста заместителю министра ЖКХ региона Наталье Толчеевой, которую обвиняют в мошенничестве, на два месяца, до 17 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Мера пресечения (в виде домашнего ареста — ред.) продлена (Толчеевой — ред.) до 17 июля 2025 года», — сообщили в пресс-службе Центрального районного суд Воронежа.
В конце января Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителям министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталье Толчеевой. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее был продлён срок домашнего ареста Евсюковой.