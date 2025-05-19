На стройке жилого комплекса «Патриот» в Перми обнаружили боевой снаряд

В пятницу, 16 мая, в Перми во время земляных работ на строительстве дома по адресу улица Целинная, 59 корпус 3, рабочие заметили подозрительный предмет, который оказался боевым снарядом. Находку сделали в котловане на глубине около метра, когда экскаватор зачерпнул землю.
Как сообщает портал «В курсе.ру», рабочий, обнаруживший снаряд, сразу сообщил об этом мастеру участка. После этого на место вызвали полицию и оградили территорию сигнальной лентой.
Прибывшие специалисты-взрывотехники установили, что найденный предмет — 100-миллиметровый артиллерийский снаряд второй степени опасности. Несмотря на коррозию и нечитаемую маркировку, снаряд оказался действующим и представлял угрозу.
Соблюдая все необходимые меры предосторожности, боеприпас вывезли на специальный полигон в Гамово. Там территорию оцепили, подготовили место для уничтожения и безопасно ликвидировали снаряд.