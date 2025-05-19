На стройке жилого комплекса «Патриот» в Перми обнаружили боевой снаряд

В пятницу, 16 мая, в Перми во время земляных работ на строительстве дома по адресу улица Целинная, 59 корпус 3, рабочие заметили подозрительный предмет, который оказался боевым снарядом. Находку сделали в котловане на глубине около метра, когда экскаватор зачерпнул землю.