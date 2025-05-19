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Чиновники в Омской области заплатят детям за укусы собак

Прокуратура добилась компенсации детям, пострадавшим от безнадзорных животных.

Администрацию Колосовского района Омской области обязали выплатить компенсацию детям, покусанным бездомными собаками.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в начале этого года (в январе и феврале) собаки покусали школьников, возвращавшихся домой с учёбы. Пострадавшие — школьники 11 и 8 лет.

Поскольку животные не имели хозяина, а за отлов безнадзорных собак отвечает администрация района, ответственность за происшествие возложили на чиновников. Согласно решению суда, школьники получат от администрации Колосовки по 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В мае нападение бездомной собаки на 8-летнего ребёнка произошло в Кировском округе Омска на улице Самарская.

В настоящее время Следственный комитет по Омской области проверяет информацию о бездомных собаках, поселившихся в беседке детского сада.