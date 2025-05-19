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Пришел устраиваться на работу: руководство башкирского предприятия, на котором произошел взрыв, рассказало о дне трагедии

Гострудинспекция Башкирии сообщила подробности взрыва на заводе «Свеча».

Источник: Комсомольская правда

Стали известны новые подробности взрыва на предприятии «Свеча». Напомним, производственная авария произошла утром 16 мая в башкирском городе Салавате на заводе по выпуску парафиновой продукции.

Как рассказал работодатель в извещении о несчастном случаев, утром в день происшествия сотрудники, прибывшие на смену, обнаружили цех грануляции полиэтиленового воска запертым изнутри. При попытке открыть дверь произошел взрыв, ударной волной которого снесло работников. Внутри помещения в момент возгорания находился 45-летний аппаратчик, тело которого позже извлекли из-под обрушившихся конструкций.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, один из пострадавших, отмечавший в день аварии 51-летие, скончался в больнице. Двое других мужчин, 43-летний штатный сотрудник предприятия и 48-летний соискатель, предположительно пришедший в тот день устраиваться на работу, получили тяжелейший ожоги и были доставлены в Уфу для лечения. несколько часов назад стало известно, что число жертв взрыва выросло до трех: сердце 43-летнего жителя Башкирии остановилось.

По факту трагедии заведено уголовное дело.

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