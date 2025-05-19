Пришел устраиваться на работу: руководство башкирского предприятия, на котором произошел взрыв, рассказало о дне трагедии

Как рассказали в пресс-службе республиканской Гострудинспекции, один из пострадавших, отмечавший в день аварии 51-летие, скончался в больнице. Двое других мужчин, 43-летний штатный сотрудник предприятия и 48-летний соискатель, предположительно пришедший в тот день устраиваться на работу, получили тяжелейший ожоги и были доставлены в Уфу для лечения. несколько часов назад стало известно, что число жертв взрыва выросло до трех: сердце 43-летнего жителя Башкирии остановилось.