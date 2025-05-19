Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате

Взрыв на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» в Салавате произошел 16 мая. В реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице в Салавате, еще один пострадавший скончался в ожоговом центре Уфы в понедельник. По данным минздрава региона, в больнице в стабильно тяжелом состоянии остается 48-летний мужчина.