Появились подробности взрыва на заводе в башкирском Салавате

Взрыв на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода» на предприятии «Свеча» в Салавате произошел 16 мая. В реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице в Салавате, еще один пострадавший скончался в ожоговом центре Уфы в понедельник. По данным минздрава региона, в больнице в стабильно тяжелом состоянии остается 48-летний мужчина.
Гострудинспекция республики проинформировала об организации расследования инцидента на заводе. «В извещении о несчастном случае, поступившем в инспекцию, работодатель пояснил, что в то утро сотрудники, приехавшие на смену, не могли достучаться в цех — дверь была закрыта изнутри. При её вскрытии произошёл хлопок, работников отбросило ударной волной. В момент возгорания в цехе находился один сотрудник, 45-летний аппаратчик гранулирования, который оказался под завалами и был обнаружен погибшим», — говорится в сообщении.
По данным инспекции, 48-летний пострадавший, который находится в республиканском ожоговом центре, в то утро приходил на предприятие устраиваться на работу.