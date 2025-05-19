Беларусь выдворила граждан Марокко, устроивших резонансную драку в Гомеле

Как сообщили правоохранители, компетентные органы установили личности нарушителей общественного порядка, они были задержаны, находились в изоляторе временного содержания, их привлекли к административной ответственности. В настоящее время принято решение о выдворении граждан Марокко с территории Республики Беларусь.