Данные о состоянии пострадавших в ДТП волгоградцев озвучил Анатолий Себелев

— В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня ночью в Калмыкии, к сожалению, погибли 7 человек, из них 4 человека — это жители Волгоградской области. 11 человек пострадали, все 11 человек были доставлены в районную больницу. После осмотра 9 человек были отпущены на амбулаторное лечение, a 2 человека силами территориального центра медицины катастроф Астраханской области были доставлены в областную больницу Астрахани. В их числе женщина 1964 года рождения — жительница Волгоградской области. Состояние её — средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — пояснил председатель облздрава.