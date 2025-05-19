Четырех заключенных-экстремистов признали виновными в пропаганде АУЕ* в донских тюрьмах

«Оперативниками установлено, что Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев в период отбывания своего наказания на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области осуществляли деятельность АУЕ* (экстремистская организация, запрещенная в России», — пишет источник.
Эта исправительная колония находится в донской столице. Мужчины контролировали преступную среду внутри учреждения: следили за соблюдением принятых «воровских законов», «понятий», традиций и правил, а также пропагандировали их. Они же организовали сбор и распределение денежных средств между участников сообщества.
Другой заключенный, Петр Лопит, стал частью АУЕ* в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Ростовской области, которая находится в Константиновске. Он также пропагандировал эту идеологию. Напомним, что АУЕ* разрушает моральные устои общества и культивирует ненависть по отношению к представителям власти.
Против всех четверых заключенных возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Октябрьский районный суд Ростова назначил наказания Владимиру Аксенову и Станиславу Копейченко по 4 года заключения в колонии строгого режима, Ивану Хоружеву — 6 лет.
Виновность Петра Лопита признал суд Усть-Донецкого района. Его приговорили к 5,5 года заключения.