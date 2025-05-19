Четырех заключенных-экстремистов признали виновными в пропаганде АУЕ* в донских тюрьмах

Другой заключенный, Петр Лопит, стал частью АУЕ* в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Ростовской области, которая находится в Константиновске. Он также пропагандировал эту идеологию. Напомним, что АУЕ* разрушает моральные устои общества и культивирует ненависть по отношению к представителям власти.