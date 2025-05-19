Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех заключенных-экстремистов признали виновными в пропаганде АУЕ* в донских тюрьмах

Ростовская область, 19 мая 2025. DON24.RU. На Дону четырех заключенных обвинили в организации экстремистской деятельности на территории исправительных колоний в Ростове и Константиновске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Источник: Don24.ru

«Оперативниками установлено, что Владимир Аксенов, Станислав Копейченко и Иван Хоружев в период отбывания своего наказания на территории ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области осуществляли деятельность АУЕ* (экстремистская организация, запрещенная в России», — пишет источник.

Эта исправительная колония находится в донской столице. Мужчины контролировали преступную среду внутри учреждения: следили за соблюдением принятых «воровских законов», «понятий», традиций и правил, а также пропагандировали их. Они же организовали сбор и распределение денежных средств между участников сообщества.

Другой заключенный, Петр Лопит, стал частью АУЕ* в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Ростовской области, которая находится в Константиновске. Он также пропагандировал эту идеологию. Напомним, что АУЕ* разрушает моральные устои общества и культивирует ненависть по отношению к представителям власти.

Против всех четверых заключенных возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Октябрьский районный суд Ростова назначил наказания Владимиру Аксенову и Станиславу Копейченко по 4 года заключения в колонии строгого режима, Ивану Хоружеву — 6 лет.

Виновность Петра Лопита признал суд Усть-Донецкого района. Его приговорили к 5,5 года заключения.