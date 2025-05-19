Бар, после посещения которого погибла девушка, закрыли

Тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая на заборе рядом с баром «Пиво и мясо». СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. По данным минтербеза, версия о причастности к ее гибели граждан иностранных государств не подтверждается. Предварительная версия — несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле).