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В Забайкалье пожаром охвачены около 150 гектаров. МЧС задействует авиацию

В Читинском районе Забайкальского края развернулась полномасштабная операция по тушению лесного пожара, который охватил около 150 гектаров. Для ликвидации огня привлечены наземные силы и авиация МЧС: самолёт Бе-200 и вертолёт Ми-8. Пострадавших нет, угроза населённым пунктам миновала благодаря активным действиям спасателей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Забайкальском крае продолжается напряжённая работа по предотвращению распространения крупного лесного пожара вблизи населённых пунктов Песчанка и Атамановка Читинского района. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

В районе пожара развернута наземная группировка из 120 человек и более 30 единиц техники. Для тушения привлечена авиация МЧС России. В район бедствия вылетели самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые будут активно задействованы в операции. Их основная задача — обработка наиболее сложных участков возгорания.

Как сообщает Telegram-канал 112, площадь пожара уже составляет около 150 гектаров. На данный момент данных о пострадавших и обратившихся за медицинской помощью не поступало.

Благодаря активным действиям авиации МЧС, сбросившей с воздуха 156 тонн воды, угроза распространения огня в сторону посёлков была снята. Спасатели публикуют видео с места ликвидации возгорания.