В Забайкалье пожаром охвачены около 150 гектаров. МЧС задействует авиацию

В районе пожара развернута наземная группировка из 120 человек и более 30 единиц техники. Для тушения привлечена авиация МЧС России. В район бедствия вылетели самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые будут активно задействованы в операции. Их основная задача — обработка наиболее сложных участков возгорания.