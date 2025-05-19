В Забайкалье пожаром охвачены около 150 гектаров. МЧС задействует авиацию

В Забайкальском крае продолжается напряжённая работа по предотвращению распространения крупного лесного пожара вблизи населённых пунктов Песчанка и Атамановка Читинского района. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
В районе пожара развернута наземная группировка из 120 человек и более 30 единиц техники. Для тушения привлечена авиация МЧС России. В район бедствия вылетели самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые будут активно задействованы в операции. Их основная задача — обработка наиболее сложных участков возгорания.
Как сообщает Telegram-канал 112, площадь пожара уже составляет около 150 гектаров. На данный момент данных о пострадавших и обратившихся за медицинской помощью не поступало.
Благодаря активным действиям авиации МЧС, сбросившей с воздуха 156 тонн воды, угроза распространения огня в сторону посёлков была снята. Спасатели публикуют видео с места ликвидации возгорания.