Стобалльникам Башкирии заплатят 150 тысяч рублей

В министерстве образования Башкирии проанализировали статистику выбора предметов для государственной итоговой аттестации.
Среди одиннадцатиклассников наибольшей популярностью пользуется профильная математика (55,2% сдающих), обществознание (34,2%) и информатика (26,7%). Значительное число выпускников также отдали предпочтение естественнонаучным дисциплинам: биологии (20,6%), физике (19,8%) и химии (18,9%). Менее востребованными оказались история (11%) и английский язык (9,9%).
Стоит отметить, что русский язык и математика базового уровня остаются обязательными для всех выпускников с 2008 года.
У девятиклассников прослеживается несколько иная картина предпочтений. Лидером по популярности стала информатика (55,8%), за ней следуют география (47,7%) и обществознание (36,1%). Среди естественнонаучных предметов биология (23,2%) оказалась значительно популярнее физики (10,7%) и химии (10%). Иностранные языки и историю выбрали лишь 6% и 1,9% учащихся соответственно.
Также в Минобразования напомнили, что педагоги, чьи подопечные получат максимальный балл на ЕГЭ, будут премированы 50 тысячами рублей. Сами стобалльники при поступлении в вузы республики, входящие в Научно-образовательный центр, получат выплату в размере 150 тысяч рублей.
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