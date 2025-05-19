Стобалльникам Башкирии заплатят 150 тысяч рублей

Также в Минобразования напомнили, что педагоги, чьи подопечные получат максимальный балл на ЕГЭ, будут премированы 50 тысячами рублей. Сами стобалльники при поступлении в вузы республики, входящие в Научно-образовательный центр, получат выплату в размере 150 тысяч рублей.