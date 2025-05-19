Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стобалльникам Башкирии заплатят 150 тысяч рублей

Стали известны самые популярные предметы ОГЭ и ЕГЭ в Башкирии в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве образования Башкирии проанализировали статистику выбора предметов для государственной итоговой аттестации.

Среди одиннадцатиклассников наибольшей популярностью пользуется профильная математика (55,2% сдающих), обществознание (34,2%) и информатика (26,7%). Значительное число выпускников также отдали предпочтение естественнонаучным дисциплинам: биологии (20,6%), физике (19,8%) и химии (18,9%). Менее востребованными оказались история (11%) и английский язык (9,9%).

Стоит отметить, что русский язык и математика базового уровня остаются обязательными для всех выпускников с 2008 года.

У девятиклассников прослеживается несколько иная картина предпочтений. Лидером по популярности стала информатика (55,8%), за ней следуют география (47,7%) и обществознание (36,1%). Среди естественнонаучных предметов биология (23,2%) оказалась значительно популярнее физики (10,7%) и химии (10%). Иностранные языки и историю выбрали лишь 6% и 1,9% учащихся соответственно.

Также в Минобразования напомнили, что педагоги, чьи подопечные получат максимальный балл на ЕГЭ, будут премированы 50 тысячами рублей. Сами стобалльники при поступлении в вузы республики, входящие в Научно-образовательный центр, получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.