Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комиссия самарского УФАС выявило нарушение в рекламе российского банка

В ведомстве признали ее ненадлежащей.

В ведомстве признали ее ненадлежащей.

В прошлом году клиент завел кредитку. Учитывал в том числе сведения из рекламы банка о 200 днях беспроцентного льготного периода. Но позже узнал, что речь идет только о 165.

«После внесения платежа в 328 тыс. рублей ему неожиданно выставили задолженность в 62,4 тыс. рублей в виде процентов», — уточнили в областном управлении УФАС.

Там добавили: банк не объяснил, в течение какого времени действует льготный период и какие сроки используются для списания платежей. Компания переступила через Федеральный закон «О рекламе». Однако сейчас сведений о нарушениях нет.

На днях рассказывали, что суд оставил в силе решение самарского УФАС о штрафе газовой фирмы в 300 тыс. рублей.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!