Комиссия самарского УФАС выявило нарушение в рекламе российского банка

В ведомстве признали ее ненадлежащей.
В прошлом году клиент завел кредитку. Учитывал в том числе сведения из рекламы банка о 200 днях беспроцентного льготного периода. Но позже узнал, что речь идет только о 165.
«После внесения платежа в 328 тыс. рублей ему неожиданно выставили задолженность в 62,4 тыс. рублей в виде процентов», — уточнили в областном управлении УФАС.
Там добавили: банк не объяснил, в течение какого времени действует льготный период и какие сроки используются для списания платежей. Компания переступила через Федеральный закон «О рекламе». Однако сейчас сведений о нарушениях нет.
На днях рассказывали, что суд оставил в силе решение самарского УФАС о штрафе газовой фирмы в 300 тыс. рублей.
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