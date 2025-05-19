Полиция Иркутска проверяет видео с дракой водителей автобусов

В социальных сетях появилось видео, на котором двое мужчин выясняют отношения с применением физической силы на проезжей части в районе сквера имени Кирова. В публикации утверждается, что оба участника конфликта являются водителями общественного транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— В настоящее время полицейскими организована проверка. Устанавливается личность предполагаемых оппонентов, — сообщили правоохранители.
Полицейские также просят сообщить жителей Иркутска: если они обладают информацией об участниках или обстоятельствах конфликта. Телефону по которым можно общаться представлены ниже.