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Полиция Иркутска проверяет видео с дракой водителей автобусов

Конфликт перерос в драку на проезжей части в сквере имени Кирова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В социальных сетях появилось видео, на котором двое мужчин выясняют отношения с применением физической силы на проезжей части в районе сквера имени Кирова. В публикации утверждается, что оба участника конфликта являются водителями общественного транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

— В настоящее время полицейскими организована проверка. Устанавливается личность предполагаемых оппонентов, — сообщили правоохранители.

Полицейские также просят сообщить жителей Иркутска: если они обладают информацией об участниках или обстоятельствах конфликта. Телефону по которым можно общаться представлены ниже.