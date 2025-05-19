Полиция Иркутска проверяет видео с дракой водителей автобусов

В социальных сетях появилось видео, на котором двое мужчин выясняют отношения с применением физической силы на проезжей части в районе сквера имени Кирова. В публикации утверждается, что оба участника конфликта являются водителями общественного транспорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД Иркутской области.