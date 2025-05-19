В штате не состояла, в программах не участвовала: Росгосцирк прокомментировал трагедию с разбившейся в магнитогорском цирке гимнасткой

После гибели молодой гимнастки из Челябинска на арене магнитогорского цирка свое расследование начали в Росгосцирке. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе компании:
— На территории филиала ФКП «Росгосцирк» в Магнитогорске в результате несчастного случая трагически погибла 22-летняя Виктория Баландина, не состоявшая в штате сотрудников Росгосцирка и не задействованная в организации цирковых программ компании. В настоящий момент компания «Росгосцирк» проводит внутреннее расследование, в цирке работают правоохранительные органы.
Трагедия произошла в субботу, 17 мая. Виктория исполняла номер на аппарате «Колесо смелости» в народе также называемом «Колесо смерти». В какой-то момент девушка потеряла равновесие и сорвалась с 4-метровой высоты. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, гимнастка находилась в аппарате без страховки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которое привело к смерти человека по неосторожности.