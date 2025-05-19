В Башкирии больная бешенством рысь напала на мужчину

В Караидельском районе Башкирии мужчина стал жертвой бешенной рыси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии республики. Известно, что зараженной опасной инфекцией дикое животное набросилось на жителя деревни Урюш-Битуллино.
Избежать трагедии удалось лишь благодаря чуткому слуху жены пострадавшего. Она услышала, как кричит супруг, и сразу же побежала на помощь. Пара смогла отбиться от рыси и избавиться от нее, а затем направиться в больницу.
Специалисты ведомства совместно с ветеринарными врачами оперативно прибыли на место происшествия для проведения осмотра. Тушу животного отправили на экспертизу, где лабораторные исследования подтвердили наличие у рыси вируса бешенства, передает «Башинформ».
В настоящее время ветеринарная служба предпринимает комплекс мер по локализации очага инфекции и предотвращению возможного распространения заболевания.
В министерстве экологии республики настоятельно рекомендуют жителям Башкирии проявлять бдительность. При обнаружении диких животных в населенных пунктах следует незамедлительно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ведомства по телефону +7 (347) 218−04−30 либо обращаться в единую службу спасения по номеру 112.
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