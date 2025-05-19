Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии больная бешенством рысь напала на мужчину

Бешеная рысь напала на жителя Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе Башкирии мужчина стал жертвой бешенной рыси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии республики. Известно, что зараженной опасной инфекцией дикое животное набросилось на жителя деревни Урюш-Битуллино.

Избежать трагедии удалось лишь благодаря чуткому слуху жены пострадавшего. Она услышала, как кричит супруг, и сразу же побежала на помощь. Пара смогла отбиться от рыси и избавиться от нее, а затем направиться в больницу.

Специалисты ведомства совместно с ветеринарными врачами оперативно прибыли на место происшествия для проведения осмотра. Тушу животного отправили на экспертизу, где лабораторные исследования подтвердили наличие у рыси вируса бешенства, передает «Башинформ».

В настоящее время ветеринарная служба предпринимает комплекс мер по локализации очага инфекции и предотвращению возможного распространения заболевания.

В министерстве экологии республики настоятельно рекомендуют жителям Башкирии проявлять бдительность. При обнаружении диких животных в населенных пунктах следует незамедлительно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ведомства по телефону +7 (347) 218−04−30 либо обращаться в единую службу спасения по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.