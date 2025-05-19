Годовалый ребенок выпал из окна в Москве. Проводится проверка

В столичном районе Люблино произошёл трагический случай с участием малолетнего ребёнка. Как стало известно из информации прокуратуры, 19 мая девочка 2024 года рождения выпала из окна своей квартиры на улице Полбина.
По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, вывалился наружу. Медики оказали малышке первую помощь и госпитализировали её в одну из городских клиник.
Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы. По данному факту начата процессуальная проверка. Контроль за ходом и результатами проверки осуществляет Люблинская межрайонная прокуратура.
Сотрудники правоохранительных органов напомнили простое, но жизненно важное правило: не оставляйте детей без присмотра, особенно в возрасте до трёх лет. Москитная сетка — не защита от падения. Она рассчитана лишь на то, чтобы не пропустить насекомых, и не выдерживает вес даже самого маленького ребёнка.