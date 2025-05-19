Годовалый ребенок выпал из окна в Москве. Проводится проверка

Сотрудники правоохранительных органов напомнили простое, но жизненно важное правило: не оставляйте детей без присмотра, особенно в возрасте до трёх лет. Москитная сетка — не защита от падения. Она рассчитана лишь на то, чтобы не пропустить насекомых, и не выдерживает вес даже самого маленького ребёнка.