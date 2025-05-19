Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанец, который делал селфи на рельсах в метро и едва не погиб, был под наркотиками

Казанец, который на станции метро «Проспект Победы» спрыгнул на рельсы ради селфи, находился под воздействием наркотиков. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Сотрудники правоохранительных органов доставили 31-летнего нарушителя в отдел полиции.

«Мужчина нарушил правила в области транспортной безопасности на станции метро “Проспект Победы”. Его доставили в отдел полиции “Сафиуллина” Управления МВД России по Казани», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины составлены протоколы по статьям «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».