Казанец, который делал селфи на рельсах в метро и едва не погиб, был под наркотиками

Сотрудники правоохранительных органов доставили 31-летнего нарушителя в отдел полиции.
«Мужчина нарушил правила в области транспортной безопасности на станции метро “Проспект Победы”. Его доставили в отдел полиции “Сафиуллина” Управления МВД России по Казани», — сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины составлены протоколы по статьям «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».