Автобус сбил мать с коляской в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом пишет 19 мая tg-канал «Mash на Мойке».
Транспортное средство сбило женщину с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель не пропустил их, в результате чего и произошел удар. Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр.
Кроме того, травму получила пожилая пассажирка автобуса. Пенсионерка упала, ее тоже доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что на Кольцевой автодороге Петербурга случилось ДТП. По словам очевидцев, столкнулись две фуры. Пострадал один из водителей.