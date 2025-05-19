Автобус сбил мать с коляской в Приморском районе

Транспортное средство сбило женщину с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Водитель не пропустил их, в результате чего и произошел удар. Мать мальчика не пострадала, малыша госпитализировали в больницу на осмотр.