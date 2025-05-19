Школьник поджёг 4 автомобиля в Нефтеюганске. Мошенники угрожали его семье

Специалисты напоминают: мошенники часто используют страх перед законом и любовь к родным как инструмент манипуляции. Особенно уязвимы дети и подростки. Родителям важно объяснять детям простые правила: ни один государственный орган никогда не требует денег по телефону, а при малейших подозрениях нужно обращаться к взрослым или в полицию.