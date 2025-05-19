Школьник поджёг 4 автомобиля в Нефтеюганске. Мошенники угрожали его семье

В настоящем круговороте криминальных событий оказался школьник из Нефтеюганска с 14 по 16 мая. В первый день неизвестные связались с подростком и представились сотрудниками его школы. Обманом им удалось получить паспортные данные школьника, после чего последовал второй звонок — уже от лица сотрудника Росфинмониторинга.
Мошенники сообщили, что к банковским счетам его матери и сестры получили доступ злоумышленники, которые якобы перечисляют средства украинской армии. Таким образом, родных школьника могли привлечь к уголовной ответственности.
Испуганный подросток перевёл с банковской карты матери около 200 тысяч рублей на реквизиты, указанные злоумышленниками. Однако этого оказалось мало: мошенники потребовали доказательства «сотрудничества» в виде совершения поджогов автомобилей с символикой Дня Победы.
Под давлением угроз потерпевший в течение нескольких часов искал по городу иномарки с георгиевскими лентами, наклейками «Сталинград», «9 Мая» и другими патриотическими символами. За это время он совершил поджоги четырёх автомобилей: у некоторых загорелись колёса, у других — капоты или элементы обвеса.
О происшествии стало известно вечером 16 мая, когда полиция задержала подростка. Во время допроса он подробно рассказал следователям о проведённых телефонных разговорах и психологическом давлении со стороны злоумышленников.
По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества. При этом следствие будет учитывать, что действия были совершены под влиянием шантажа и угроз в адрес близких, — сообщает Telegram-канал Baza.
Специалисты напоминают: мошенники часто используют страх перед законом и любовь к родным как инструмент манипуляции. Особенно уязвимы дети и подростки. Родителям важно объяснять детям простые правила: ни один государственный орган никогда не требует денег по телефону, а при малейших подозрениях нужно обращаться к взрослым или в полицию.
Ситуация остаётся на контроле правоохранительных органов. По результатам следствия будет принято решение о дальнейшей судьбе уголовного дела.