Экс-заведующая «Общественного питания» предстанет перед судом по делу об отравлении студентов и сотрудников СУНЦ УрФУ

Помимо этого, к ООО «Общественное питание» готовится коллективный иск. Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ можно присоединиться для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда. Для этого нужно до 1 июня 2025 года заполнить заявление и предоставить ряд документов. Список необходимых документов и образец заявления опубликованы на сайте управления.